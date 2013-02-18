Создание скрипта для выгрузки товаров на аукцион Аукро по WebAPI 1/ Общее Описание АПИ: https://webapi.aukro.ua/uploader.php Товары должны братся с базы даных магазина CMS PrestaShop. В магазине есть товары с ...
Разработка модуля WHMCS
Необходим модуль для регистрации доменов через API - регистратор RegNames.
Описание API регистратора - https://order.regnames.ua/apidoc.php
Выслушаю все предложения..
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