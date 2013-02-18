Разработка модуля WHMCS

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Завершен4 заявки242 просмотра

Необходим модуль для регистрации доменов через API - регистратор RegNames.

Описание API регистратора - https://order.regnames.ua/apidoc.php

Выслушаю все предложения..

12 лет назад
nikolya-odessa
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$150
12 дней
Замечательный исполнитель, быстрое и грамотное выполнение работы. Самые искренние пожелания!
Отличный заказчик. Четко ставит задачу, обеспечивает необходимую информационную поддержку, с пониманием относится к тому, что не все в существующих обстоятельствах можно сделать, адекватно тестирует, платит без задержек. Было приятно работать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад