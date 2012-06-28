Информационный мини-портал, InstantCMS

Нужен хороший ответственный программист без бытовых проблем, постоянной работы, больных родственников и прочих неприятностей, мешающих фрилансить и сдавать работу вовремя.

Для реализации ряда проектов на CMS Instant.

Желательно, со знанием компонентов и плагинов, чтоб не изобретать велосипеды (если нет, не критично, введу в курс дела). Желательно, со знанием дырок CMS и путей оптимизации.

Отличное знание PHP и MySQL даже не обсуждается.

Так же, требуется знание html+css+jquery+java. Нужно качественно натягивать верстку.

Если нет квалификации в верстке, верстальщик на вас.

Первый проект- информационный мини-портал, с платными опциями для посетителей (ТЗ есть, дам на оценку кандидатам).

Бюджет на проект до 40 000 рублей.

ТЗ всегда готовлю с максимальной визуализацией и пояснениями, всегда на связи.

Хорошего человека работой обеспечу.

Авансов не даю, только поэтапная оплата.