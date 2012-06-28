Здравствуйте. Краткое тз по скрипту: Скрипт заходит на определенный сайты, и парсит контент. На некоторых сайтах нужна авторизация. Через некоторое время (задается в настройках) опять заходит на сайты и парсит новый контент, то ...
Срочно поставить модуль
Необходимо срочно поставить такой модуль: http://mzvezda.ru/country/7-Egypt
На страницу: http://mzvezda.ru/country/26-Grece/tours/0-Onlain_podbor_turov только для Греции.
Срочно.
Заявки фрилансеров
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