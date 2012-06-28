Здравствуйте, коллеги. Необходима помощь в создании сайта, часть верстки имеется, определенное ТЗ тоже. Нужен человек, который, исходя из ТЗ, сможет реализовать некоторые задачи, а именно - выбор движка, натяжка и дальнейшая настройка. Предполагается работа в ...
Требуется скрипт парсинга сайтов
Требуется онлайн скрипт парсинга сайтов на php.
На сайте должна быть форма. Посетитель вбивает в форму главную страницу сайта и контактный ящик, и происходит парсинг всего проекта.
Информация должна собираться в "прямом эфире". Однако, если посетитель закроет страницу - должна продолжаться. По окончании обхода проекта письмо с ссылкой получения результата должно отправляться посетителю на указанную им почту.
Какие данные должны собираться:
- уровень вложенности страницы
- мета теги страницы (title, description, keywords)
- количество всех исходящих ссылок
- количество внешних исходящих ссылок с nofollow
- количество внешних исходящих ссылок без nofollow
- количество входящих ссылок с других страниц сайта (увеличивается по мере прохождения сайта роботом)
- размер страницы
- статус страницы
- все подключаемые файлы (css, js, картинки) тоже должны обрабатываться (размер, статус).
В результате обработки сайта пользователь может видеть отчет с возможностью выгрузки в xls файл (чтобы не делать онлайн сортираторы по нужным полям), а также все битые страницы (с ошибками отсутствия типа 404 405 и пр.) а также полный путь с главной страницы по сайту до этой битой страницы (чтобы можно было найти эту страницу ручками на сайте).
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