Требуется скрипт парсинга сайтов

Требуется онлайн скрипт парсинга сайтов на php.

На сайте должна быть форма. Посетитель вбивает в форму главную страницу сайта и контактный ящик, и происходит парсинг всего проекта.

Информация должна собираться в "прямом эфире". Однако, если посетитель закроет страницу - должна продолжаться. По окончании обхода проекта письмо с ссылкой получения результата должно отправляться посетителю на указанную им почту.

Какие данные должны собираться:

- уровень вложенности страницы

- мета теги страницы (title, description, keywords)

- количество всех исходящих ссылок

- количество внешних исходящих ссылок с nofollow

- количество внешних исходящих ссылок без nofollow

- количество входящих ссылок с других страниц сайта (увеличивается по мере прохождения сайта роботом)

- размер страницы

- статус страницы

- все подключаемые файлы (css, js, картинки) тоже должны обрабатываться (размер, статус).

В результате обработки сайта пользователь может видеть отчет с возможностью выгрузки в xls файл (чтобы не делать онлайн сортираторы по нужным полям), а также все битые страницы (с ошибками отсутствия типа 404 405 и пр.) а также полный путь с главной страницы по сайту до этой битой страницы (чтобы можно было найти эту страницу ручками на сайте).

Вопросы? Цена? Сроки?