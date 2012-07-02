Надо заменить цвет номеров участков с белого на черный. Архив с исходниками в теме. Ссылку на сайт могу кинуть в личку - заходить строго через новое окно браузера!!!
Необходим скрипт генерации текстов по шаблону.
Задача, которую необходимо решить - разработка скрипта генерации объявлений.
Суть: необходимо генерировать уникальные объявления, вставляя данные из таблицы XLS (csv) в заранее подготовленный шаблон (который можно редактировать в самом скрипте).
Пример:
Есть прайс-лист товаров, в которой есть столсбцы: название, цена, параметры (несколько), дополнительная информация.
Готовим шаблон:
Продается проект дома "%1" (инфа из первой ячейки в первом столбце), стоимость %2. Габариты - %3, вес - %4
Дополнительная информация:
[%5]
Звоните туда-то сюда-то. Траляля.
Механизм:
1. Готовим шаблон, расставляем в нем позиции "переменных".
2. Прицепляем готовую таблицу с товарами к скрипту.
3. Запускаем. Скрипт работает, генерирует объявления, размещает их в последнем столбце в том же экселе (условно, столбец "Результат")
Основная сложность, которую я вижу - как заставить скрипт смотреть именно в ту ячейку, откуда брать инфу. Либо он будет обходить все ячейки подряд, и в строгом порядке генерить объявления. Либо еще как-то.
Форма - не важна. Это может быть web-скрипт, отдельное приложение с простейшим интерфейсом и т.д. и т.п.
Результат необходим как можно быстрее.
Бюджет - на ваше усмотрение.
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