Необходим скрипт генерации текстов по шаблону.

Задача, которую необходимо решить - разработка скрипта генерации объявлений.

Суть: необходимо генерировать уникальные объявления, вставляя данные из таблицы XLS (csv) в заранее подготовленный шаблон (который можно редактировать в самом скрипте).

Пример:

Есть прайс-лист товаров, в которой есть столсбцы: название, цена, параметры (несколько), дополнительная информация.

Готовим шаблон:

Продается проект дома "%1" (инфа из первой ячейки в первом столбце), стоимость %2. Габариты - %3, вес - %4

Дополнительная информация:

[%5]

Звоните туда-то сюда-то. Траляля.

Механизм:

1. Готовим шаблон, расставляем в нем позиции "переменных".

2. Прицепляем готовую таблицу с товарами к скрипту.

3. Запускаем. Скрипт работает, генерирует объявления, размещает их в последнем столбце в том же экселе (условно, столбец "Результат")

Основная сложность, которую я вижу - как заставить скрипт смотреть именно в ту ячейку, откуда брать инфу. Либо он будет обходить все ячейки подряд, и в строгом порядке генерить объявления. Либо еще как-то.

Форма - не важна. Это может быть web-скрипт, отдельное приложение с простейшим интерфейсом и т.д. и т.п.

Результат необходим как можно быстрее.

Бюджет - на ваше усмотрение.