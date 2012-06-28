Доработка и улучшение сайта на ASP.NET

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок180 просмотров

Требуется исправит баги и доработать функционал внутреннего сайта автомастерской. Система не сложная. Написана на ASP.NET.. Оплата по-часовая.

ASP.NET
13 лет назад
fluffyzet
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров