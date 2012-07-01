WHOIS для DLE 9.5 (модуль)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки129 просмотров

Сайт хостинга http://wellhost.kz Сайты на DLE-9.5.UTF-8 Необходим модуль WHOIS запроса.

Форма Поле ввода имени домена-кнопка проверить-ответ на занятость в этом-же поле с выводом информации о домене-измененная кнопка заказать с переходом в биллинг.Нужен уже вчера:)))Есть масса модулей в инете.Ни один не подошел.Результат по факту проверки на нашем рабочем сайте.

DLE
13 лет назад
parallaksus
Наталья 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$15
2 дня
Работа сделана отлично,Спасибо Давид.Кропотливо и граммотно...
Заказчик всегда на связи, отвечает на любые вопросы - приятно работать с человеком четко и вовремя ставящий задачи) Удачи в последующих проектах

Заявки фрилансеров

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад