WHOIS для DLE 9.5 (модуль)

Сайт хостинга http://wellhost.kz Сайты на DLE-9.5.UTF-8 Необходим модуль WHOIS запроса.

Форма Поле ввода имени домена-кнопка проверить-ответ на занятость в этом-же поле с выводом информации о домене-измененная кнопка заказать с переходом в биллинг.Нужен уже вчера:)))Есть масса модулей в инете.Ни один не подошел.Результат по факту проверки на нашем рабочем сайте.