Нужно разработать модуль DLE для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки140 просмотров

Добрый день.

Необходимо на существующий сайт (DLE) написать и встроить модуль, который позволит реализовать следующие функции:

1) добавление/редактирование/удаление записей БД в админке сайта DLE;

2) их вывод на сайте;

3) функции сортировки, фильтров при выводе на сайте.

Есть небольшое ТЗ с шаблонами html.

Требования к специалисту:

- отличное знание DLE;

- опыт написания собственных модулей для DLE;

- наличие положительных отзывов обязательно;

- портфолио;

- порядочность, ответственность.

Жду предложений. Оценка стоимости работы и сроков разработки, естественно, после просмотра вами ТЗ.

DLEHTML
13 лет назад
seomaxim
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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