Добрый день, для сайта на битриксе требуется разграничить роли пользователей и вывод информации. Более подробнее на почту или в личку. Спасибо
Восстановить .cgi скрипт
Требуется специалист для восстановления (или написания аналогичного) .cgi скрипта со стороннего сайта.
Webmoney.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
http://www.zurb.com/playground/reveal-modal-plugin Плагин «Reveal». Для просмотра плагина в действии нажмите на кнопку «Fire A Reveal Modal» на демонстрационной странице. Необходимо сделать, чтобы окно всплывало автоматически, без нажатия кнопки, с задержкой, к примеру ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Вёрстка и программирование сайта в Wordpress по уже готовому дизайну. Если у вас есть уверенный опыт работы с этой админкой, обращайтесь для получения тз на мой Skype: real.promoВеб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть скрипт пример скрипта для загрузки XML файла в БД, 1. Сделать кодировку страницы вывода скрипта в браузере в УТФ8 2. Добавить недостающите теги для импорта 3. В ходе правки в скрипте ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Оплата щедрая, одна из первых задач - модуль сравнения товаров Версия системы http://clip2net.com/s/24snXВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Вечер, господа фрилансеры. Нужна верстка и программинг сайта-визитки на Джумле. Ничего особо сложного. Жду ваших предложений.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $820
Есть более - менее готовое и довольно наглядное ТЗ с картинками и комментариями. Интернет магазин аксессуаров для мобильных устройств. Дизайн готовится. Обязательные требования: 1. мобильная ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Афиша с продажей билетов через вм с рецензиями заведений, каталог товаров с рейтингами магазинов+барахолка, каталог работы, раздел здоровья, гороскопы и погода, бронирование гостиниц, самолетов. Собственно с единой авторизацией, должно выйти что-то по типу сайтов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
Добрый день, нужен человек с хорошим знание js. Проект не сложны, есть пример. Важное это скорость работы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую, уважаемые разработчики. Для компании - центра изучения иностранных языков требуется разработка личного кабинета с функциями записи на индивидуальное обучение для студента и контроля этого процесса для администратора центра обучения. Предполагается ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад