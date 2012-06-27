Работа с ShopCMS 3.0, небольшие коррективы. Нужно изменить преставления товара с вида представленного (рис. 1_1) на вид в котором присутствуют картинки товара (С этим товаром покупают) + (Другие товары этого раздела) (рис. ...
Доработки сайта на bitrix
Добрый день, для сайта на битриксе требуется разграничить роли пользователей и вывод информации. Более подробнее на почту или в личку. Спасибо
Заявки фрилансеров
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