Разработка гео-сервиса на Битрикс CMS

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки140 просмотров

здравствуйте

требуется специалист/специалисты для разработки сервиса создания маршрутов с помощью API google map на основе битрикс.бизнес cms.

от вас основные навыки:

1. работы с гугл апи

2. работы с битрикс

(возможно разделить на двух исполнителей)

бюджет - до 70 тр, срок - до 2-х месяцев

детали заинтересовавшим кандидатам

без отзывов и опыта предложения не рассматриваю

спасибо

13 лет назад
MadeByRadionov
Иван 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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