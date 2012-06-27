Добрый день ! Что требуется ? Имеется одностраничный сайт,нужно сделать на нем обратную форму отправки заказа товара ,создать база данных . Каждому заказу должен присваиваться уникальный номер и отправляться,как я понимаю в базу. ...
Графики amcharts.com
Нужно из исходников http://amcharts.com/download "avaScript Charts" взять пример графика lineWithScrollAndZoom.html и переписать JS на вывод графика из данных задаваемых в файле data.csv. срочно. мануал по исходникам есть на сайте http://amcharts.com
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