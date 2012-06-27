Графики amcharts.com

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Нужно из исходников http://amcharts.com/download "avaScript Charts" взять пример графика lineWithScrollAndZoom.html и переписать JS на вывод графика из данных задаваемых в файле data.csv. срочно. мануал по исходникам есть на сайте http://amcharts.com

JavaScript
13 лет назад
il_poll
Ильич 
43 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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