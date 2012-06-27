Имеется 30 сайтов. Вот 5 из них: 1. belaya-tserkov-jobs.com.ua 2. cherkassy-jobs.com.ua 3. chernigov-jobs.com.ua 4. chernovtsy-jobs.com.ua 5. cherson-jobs.com.ua Задачи: 1. Необходимо к каждому из сайтов прикрутить раздел для статей на ...
Плагин Wordpress
Техническое задание для плагина Wordpress
Виджет, который нужно встроить в плагин для Wordpress представляет из себя кнопку Feedback с раскрывающимся меню списка каналов. Код его состоит из 3-х частей:
файл стилей (CSS)
файл JavaScript с кодом виждета (требует jQuery)
блок инициализации внутри
Блок инициализации определяет особенности поведения виджета и должен настраиваться в панели управления Wordpress. В список параметров конфигурации входят:
1) домен подключения к сервису (текстовое поле)
2) ID-задачи (текстовое поле, с валидацией целых положительных чисел)
3) список доступных каналов (список с множественным выбором или блок переключателей (checkboxes)). Всего каналов 3: web, sms, phone
4) расположение кнопки Feedback (раскрывающийся список: слева, справа, внизу, вверху)
5) имя частного стиля для кнопки Feedback (текстовое поле, по умолчанию пустое)
6) тема стиля (раскрывающийся список на 2-5 пунктов)
7) размер шаблона веб-опроса в пикселах (2 текстовых поля с валидацией целых положительных чисел)
8) эффект появления диалогов опроса (раскрывающийся список на 2-3 пункта)
9) переключатель анонимного режима (checkbox)
Плагин также должен уметь передавать виджету язык страницы Wordpress из которой он вызывается. Если анонимный режим выключен, то виджет должен получить идентификатор авторизованного пользователя.
Требования к плагину:
он должен поддерживать версионность
уметь обновляться из панели управления
процесс "упаковки" плагина должен быть автоматизирован или хорошо документирован
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