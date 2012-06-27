Плагин Wordpress

Техническое задание для плагина Wordpress

Виджет, который нужно встроить в плагин для Wordpress представляет из себя кнопку Feedback с раскрывающимся меню списка каналов. Код его состоит из 3-х частей:

файл стилей (CSS)

файл JavaScript с кодом виждета (требует jQuery)

блок инициализации внутри

Блок инициализации определяет особенности поведения виджета и должен настраиваться в панели управления Wordpress. В список параметров конфигурации входят:

1) домен подключения к сервису (текстовое поле)

2) ID-задачи (текстовое поле, с валидацией целых положительных чисел)

3) список доступных каналов (список с множественным выбором или блок переключателей (checkboxes)). Всего каналов 3: web, sms, phone

4) расположение кнопки Feedback (раскрывающийся список: слева, справа, внизу, вверху)

5) имя частного стиля для кнопки Feedback (текстовое поле, по умолчанию пустое)

6) тема стиля (раскрывающийся список на 2-5 пунктов)

7) размер шаблона веб-опроса в пикселах (2 текстовых поля с валидацией целых положительных чисел)

8) эффект появления диалогов опроса (раскрывающийся список на 2-3 пункта)

9) переключатель анонимного режима (checkbox)

Плагин также должен уметь передавать виджету язык страницы Wordpress из которой он вызывается. Если анонимный режим выключен, то виджет должен получить идентификатор авторизованного пользователя.

Требования к плагину:

он должен поддерживать версионность

уметь обновляться из панели управления

процесс "упаковки" плагина должен быть автоматизирован или хорошо документирован