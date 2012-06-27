Доработка модуля магазина на Amiro CMS

Здравствуйте!

В нашем магазине, сделанном на платформе Amiro CMS, нужно сделать правки в модуле расчета стоимости заказа и добавить туда акции, которые будут у нас проходить в магазине в следующем месяце.

Подробности изменений отправлю в личные сообщения.

Обращаться только тем, кто работает с Amiro больше года.