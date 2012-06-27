Доработка модуля магазина на Amiro CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте!

В нашем магазине, сделанном на платформе Amiro CMS, нужно сделать правки в модуле расчета стоимости заказа и добавить туда акции, которые будут у нас проходить в магазине в следующем месяце.

Подробности изменений отправлю в личные сообщения.

Обращаться только тем, кто работает с Amiro больше года.

13 лет назад
nastdesign
Виктор 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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