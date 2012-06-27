Разработка модуля для сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка119 просмотров

Требуется разработать систему-модуль к сайту. Веб-интрефейс системы должен быть разработан на основе ajax - каждое действие должно происходить без перезагрузки всей старницы кроме первоначальной загрузки. На примере DWG

Система сложная, поэтому разбита нами на стадии, после реализации каждой стадии вы будете получать оплату.

Если вы заинтересованы в сотрудничестве, свяжитесь со мной.

AJAX
13 лет назад
Mettle
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров