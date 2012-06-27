Необходимо изменить представление карточки товара - упростить. Упростить процедуру регистрации пользователей, улучшить процесс оформления заказа и совершения покупки с точки зрения юзабилити. Блок Корзины - сделать более заметным (например закрепить у правого края ...
Разработка модуля для сайта
Требуется разработать систему-модуль к сайту. Веб-интрефейс системы должен быть разработан на основе ajax - каждое действие должно происходить без перезагрузки всей старницы кроме первоначальной загрузки. На примере DWG
Система сложная, поэтому разбита нами на стадии, после реализации каждой стадии вы будете получать оплату.
Если вы заинтересованы в сотрудничестве, свяжитесь со мной.
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