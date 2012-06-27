Разработка модуля для сайта

Требуется разработать систему-модуль к сайту. Веб-интрефейс системы должен быть разработан на основе ajax - каждое действие должно происходить без перезагрузки всей старницы кроме первоначальной загрузки. На примере DWG

Система сложная, поэтому разбита нами на стадии, после реализации каждой стадии вы будете получать оплату.

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