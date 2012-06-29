Парсер ссылок в файл, интеграция с вордпресс

Здравствуйте!

Нужен человек, который может создать парсер, который будет парсить ссылки на торрент файлы с сайта Рутор.орг и группировать на другом сайте в табличке похожей к той, которая на сайте первоисточнике.

Подробнее.

Имеем фильм "Зеркала". На торренте размещено например 8 копий этого фильма в разных качествах и размерах. Мы получаем ссылки на все все файлы (там не нужна регистрация) и публикуем на своем в автоматическом режиме в таком порядке:

иконка торрент файла со ссылкой на скачивание, далее название и качества фильма только уже не ссылкой а обычным текстом, и размер. Все это указано на главной странице торрент категории.

Ссылки нужно закрыть от индексации на сайте где будет размещен вывод таблицы.

Кажись все.

Жду ваших предложений по времени и цене выполнения.

Спасибо.