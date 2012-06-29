Необходимо доработать функционал таблицы заказов авиа и жд билетов. Сделать смс-сервис на почту при получении жд или авиа заявки. сайт https://www.билетбезпроблем.рф
Парсер ссылок в файл, интеграция с вордпресс
Здравствуйте!
Нужен человек, который может создать парсер, который будет парсить ссылки на торрент файлы с сайта Рутор.орг и группировать на другом сайте в табличке похожей к той, которая на сайте первоисточнике.
Подробнее.
Имеем фильм "Зеркала". На торренте размещено например 8 копий этого фильма в разных качествах и размерах. Мы получаем ссылки на все все файлы (там не нужна регистрация) и публикуем на своем в автоматическом режиме в таком порядке:
иконка торрент файла со ссылкой на скачивание, далее название и качества фильма только уже не ссылкой а обычным текстом, и размер. Все это указано на главной странице торрент категории.
Ссылки нужно закрыть от индексации на сайте где будет размещен вывод таблицы.
Кажись все.
Жду ваших предложений по времени и цене выполнения.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужен программист на bitrix'e для создания персонального сайта. Все страницы по разделам отрисованы в ПСД. Нужна HTML верстка и программирование. Просьба в ответе указывать: -скайп (ОБЯЗАТЕЛЬНА ВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ ГОЛОСОМ) ...Закрыт13 лет назад
Необходимо доработать сайт medtechnika-plus.ru, а именно: 1.Заменить структуру (вид) деревообразного каталога товаров (разделы, подразделы) и сделать как на сайте,например medshoppnz.ru (картинка и название) 2. Добавить раздел "Полезная информация" на правую сторону сайта с ...Закрыт13 лет назад
Приглашаем администратора сайта со знанием html. Удаленная работа. Полное наполнение сайта (транспортная тематика с форумом). Администрирование‚ модерирование форума‚ обновление сайта (добавление текста, фото, видео и др. материалов). Несколько часов в день. Мониторинг информации в ...Закрыт13 лет назад
Необходимо разработать два проекта: магазин и визитку на CMS UMI. Бюджет и детали обговорим отдельно. Макет будет предоставлен позже. Желателен (но необязателен) опыт работы с другими движками: Joomla, Wordpress, Bitrix.Закрыт13 лет назад
- $100
Нужно выполнить Конструктор футболок на JavascriptЗакрыт13 лет назад
Есть сайт www.laguitarras.ru Задача, доработать следующее: 1. Уменьшить шапку сайта так, чтобы основной лист, на котором вся информация начинался сверху с начала страницы. Т.е. всё что по ноги лошади ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно выполнить вёрстку и программирование калькулятор пластиковых окон по прилагаемым полным макетам и подробному ТЗ. Сам сайт, для которого нужен калькулятор уже свёрстан и установлен на CMS (WordPress) - ... ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть действующий сайт - нужно исправить работу движка 1С Битрикс - мы должны иметь возможность для каждой страницы в отдельности задавать Свойства страницы: ключевые слова, заголовки над страницей и т.д. ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо собрать каталог из почтовых адресов компаний, которые имеют отношение к строительству, ремонту, экспертизе, техническому надзору, отделке, проектированию, составлению смет - в общем, всех, которые так или иначе что-то производит, строит, или оказывает околостроительные услуги. ...Закрыт13 лет назад