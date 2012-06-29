Парсер ссылок в файл, интеграция с вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки139 просмотров

Здравствуйте!

Нужен человек, который может создать парсер, который будет парсить ссылки на торрент файлы с сайта Рутор.орг и группировать на другом сайте в табличке похожей к той, которая на сайте первоисточнике.

Подробнее.

Имеем фильм "Зеркала". На торренте размещено например 8 копий этого фильма в разных качествах и размерах. Мы получаем ссылки на все все файлы (там не нужна регистрация) и публикуем на своем в автоматическом режиме в таком порядке:

иконка торрент файла со ссылкой на скачивание, далее название и качества фильма только уже не ссылкой а обычным текстом, и размер. Все это указано на главной странице торрент категории.

Ссылки нужно закрыть от индексации на сайте где будет размещен вывод таблицы.

Кажись все.

Жду ваших предложений по времени и цене выполнения.

Спасибо.

WordPress
13 лет назад
smpastushok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$200
5 дней
Ну начну с того, что срок выполнения задания был 5 дней, а сделан за 1 день. Второе - сделано все в лучшем виде как по выводу информации так и по парсингу информации. Третье - очень приятный человек в общении. И последнее - будем работать еще и еще если подобные услуги потребуются. Замечаний - ноль, 100 % удовольствия от выполненной на высоком уровне задания. Спасибо Евгений. Так держать!
Спасибо за интересный проект! Приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта

    $100

    Необходимо доработать функционал таблицы заказов авиа и жд билетов. Сделать смс-сервис на почту при получении жд или авиа заявки. сайт https://www.билетбезпроблем.рф

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт создать (Битрикс)

    $250

    Нужен программист на bitrix'e для создания персонального сайта. Все страницы по разделам отрисованы в ПСД. Нужна HTML верстка и программирование. Просьба в ответе указывать: -скайп (ОБЯЗАТЕЛЬНА ВОЗМОЖНОСТЬ ГОВОРИТЬ ГОЛОСОМ) ...

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайта Битрикс

    Необходимо доработать сайт medtechnika-plus.ru, а именно:  1.Заменить структуру (вид) деревообразного каталога товаров (разделы, подразделы) и сделать как на сайте,например medshoppnz.ru (картинка и название)  2. Добавить раздел "Полезная информация" на правую сторону сайта с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор сайта на удалённую работу

    Приглашаем администратора сайта со знанием html. Удаленная работа. Полное наполнение сайта (транспортная тематика с форумом). Администрирование‚ модерирование форума‚ обновление сайта (добавление текста, фото, видео и др. материалов). Несколько часов в день. Мониторинг информации в ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Магазин и визитка на UMI.

    Необходимо разработать два проекта: магазин и визитку на CMS UMI. Бюджет и детали обговорим отдельно. Макет будет предоставлен позже. Желателен (но необязателен) опыт работы с другими движками: Joomla, Wordpress, Bitrix.

    JoomlaWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать магазин

    Есть сайт www.laguitarras.ru Задача, доработать следующее: 1. Уменьшить шапку сайта так, чтобы основной лист, на котором вся информация начинался сверху с начала страницы. Т.е. всё что по ноги лошади ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оконный калькулятор: вёрстка + программирование

    Нужно выполнить вёрстку и программирование калькулятор пластиковых окон по прилагаемым полным макетам и подробному ТЗ. Сам сайт, для которого нужен калькулятор уже свёрстан и установлен на CMS (WordPress) - ... ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • 1С-Битрикс

    Есть действующий сайт - нужно исправить работу движка 1С Битрикс - мы должны иметь возможность для каждой страницы в отдельности задавать Свойства страницы: ключевые слова, заголовки над страницей и т.д. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание базы почтовых адресов

    $50

    Необходимо собрать каталог из почтовых адресов компаний, которые имеют отношение к строительству, ремонту, экспертизе, техническому надзору, отделке, проектированию, составлению смет - в общем, всех, которые так или иначе что-то производит, строит, или оказывает околостроительные услуги. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад