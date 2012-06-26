Нужно выполнить Конструктор футболок на Javascript
Магазин и визитка на UMI.
Необходимо разработать два проекта: магазин и визитку на CMS UMI. Бюджет и детали обговорим отдельно. Макет будет предоставлен позже. Желателен (но необязателен) опыт работы с другими движками: Joomla, Wordpress, Bitrix.
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