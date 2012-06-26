Настройка Wordpress Jigoshop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки172 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо установить и настроить Jigoshop на сайт

- настроить дизайн

- добавить атрибуты товара,

- добавить 5 позиций для примера

- настроить модуль сортировки с помощью ajax фильтра – модуль уже куплен

- небольшие правки дизайна магазина

В личку дам ссылку на сайт. От вас жду примерное предложение по срокам и цене. Спасибо

AJAXWordPress
13 лет назад
TOP1_kiev_ua
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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