Проверка аккаунтов

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Закрыт1 заявка113 просмотров

получится ли сделать проверку на работоспособность аккаунтов в http://www.apple.com/itunes/download/

хочу сделать сервис, где буду платить за регистрацию аккаунтов

вот есть данные аккаутов айтюнса и мне надо знать работает акк или нет. Это, собственно, вся задача )

13 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров