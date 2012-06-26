PHP API-Centric application

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Закрыт1 заявка117 просмотров

Для создания платежного кошелька нужно написать API, с которым потом будут работать веб клиент и мобильные приложения.

Функции API расписаны, нужно спроектировать БД и написать реализацию API с использованием Symfony2 (или подобном фреймворке).

Unit тесты и повышенная безопасность обязательны.

PHP
13 лет назад
GePo
38 лет
21 год в сервисе
Был
3 года назад

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