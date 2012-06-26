Ищем разработчика для создания флеш-баннера с подгружаемым FLV-видео для размещения на mail.ru (требования: http://corp.mail.ru/adv/tech.htm#t2). Длительность ролика 15-20 секунд. Размер баннера 300*300 и 200*300. Вес подгружаемого видео не более 1Мб. Тема мультика: москитные ...
PHP API-Centric application
Для создания платежного кошелька нужно написать API, с которым потом будут работать веб клиент и мобильные приложения.
Функции API расписаны, нужно спроектировать БД и написать реализацию API с использованием Symfony2 (или подобном фреймворке).
Unit тесты и повышенная безопасность обязательны.
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