Создание интернет-магазина автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок159 просмотров

Требуется создать интернет-магазин по продаже автозапчастей, без графического интерфейса, с возможностью обмена данных с 1С Предприятие 8.X . Подробности по телефону / skype

13 лет назад
ffulcrum
Петр 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров