Поддержка магазина, исправить код

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MODx

www.l2-ru.com

Требуется исправить недочёты (калькулятор)

+ прикрутить платёжные системы (ЯД и QIWI) напрямую.

Требуется высокая скорость выполнения.

Если будет всё устраивать, то будем работать на постоянно основе. Возможно и с другими проектами.

MODX
13 лет назад
Gagablik
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров