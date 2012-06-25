нужен парсинг с amazon товаров на joomla 1.5 готовый компонент нужен завтра к вечеру. может есть уже и готовый. Цену указывайте рельную! так как есть готовый за 100$ для 15 инет магазинов!
Нужно починить скрипт рассылки
в общий список не добавляются новые рассылки
нажимаю добавить рассылку, создаю текст, сохраняю, а в списке не появляется
http://easycaptures.com/fs/uploaded/578/9514009153.png
ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)
скайп yakooobin
Заявки фрилансеров
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