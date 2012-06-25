Нужно починить скрипт рассылки

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Закрыт4 заявки105 просмотров

в общий список не добавляются новые рассылки

нажимаю добавить рассылку, создаю текст, сохраняю, а в списке не появляется

http://easycaptures.com/fs/uploaded/578/9514009153.png

ася: пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

13 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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