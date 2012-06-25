нужен парсинг с amazon товаров на joomla 1.5 готовый компонент нужен завтра к вечеру. может есть уже и готовый. Цену указывайте рельную! так как есть готовый за 100$ для 15 инет магазинов!
Разработка сайта на Bitrix
Здравствуйте!
Требуется сделать сайт на Bitrix редакция "малый бизнес"(уже приобретена и поставлена на хостинг).
Необходимо сделать минуцион(обратный аукцион), т.е. побеждает тот, кто поставил наименьшую уникальную ставку.
Есть лот, например ноутбук. Чтобы аукцион состоялся, необходимо чтобы было совершено 1000 ставок. Каждая ставка платная, например 10 рублей.
Алгоритм работы следующий:
1. Пользователь пополняет свой счет(если наработок по личному кабинету нет, то будет приобретено вот это решение http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/asd.money/ )
2. Далее пользователь платит 10 рублей и ставит, например 1 рубль.
3. После 1000 сделанных ставок аукцион закрывается и попадает в архив(прошедшие аукционы), где отображается победитель с наименьшей уникальной ставкой.
Получается что надо сделать функцию, которая запускается сразу после ставки и обработчик, который будет определять победителя.
Сверстанные макеты страниц предоставим.
При подаче заявки указывайте сроки, стоимость и свои навыки работы на bitrix.
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