нужен парсинг с amazon товаров на joomla 1.5 готовый компонент нужен завтра к вечеру. может есть уже и готовый. Цену указывайте рельную! так как есть готовый за 100$ для 15 инет магазинов!
Доработка магазина VirtueMArt 2/0
Здравствуйте, необходима доработка некоторой программной части магазина на VirtueMArt 2.
Задание прикреплено в виде скриншотов.
сайт ввв. dou dou.ru (ненужные пробелы убрать)
Выбранный исполнитель
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