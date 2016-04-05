Доработка магазина VirtueMArt 2/0

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка117 просмотров

Здравствуйте, необходима доработка некоторой программной части магазина на VirtueMArt 2.

Задание прикреплено в виде скриншотов.

сайт ввв. dou dou.ru (ненужные пробелы убрать)

13 лет назад
sjoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

VVebMaster
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

VVebMaster
Дмитрий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад