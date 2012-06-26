Приватный проект для WebDesignStudio

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка112 просмотров

Написать скрипт для работы с партнёрской программой.

13 лет назад
oleksdanderm
Александр 
58 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$100
1 день
Заказываю у Сергея скрипт уже не первый раз, сначала узнал чётко что нужно затем взялся за работу, очень ему за это благодарен, работу выполняет всю с первого раза, багов минимальное количество, по мелочам.
Приятный человек, терпеливый и знает четко что хочет получить. Это второй раз когда мы сотрудничаем и надеюсь не последний. Рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад