Итак нужно создать форму как на vprognoze.ru во вкладке добавить прогноз (для просмотра используйте Логин: testrabota Пароль: 111111 мне надо создать форму в которой будут выдаваться данные по ...
Приватный проект для WebDesignStudio
Написать скрипт для работы с партнёрской программой.
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