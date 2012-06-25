Итак нужно создать форму как на vprognoze.ru во вкладке добавить прогноз (для просмотра используйте Логин: testrabota Пароль: 111111 мне надо создать форму в которой будут выдаваться данные по ...
Скрип whois
Нужен скрипт whois работающий со всеми популярными зонами в том числе и с РФ и com.ua, kiev.ua и т.д
Должен выдавать информацию о домене: СВОБОДЕН/ЗАНЯТ, если занят - ссылка на подробные данные домена, если свободен должен выдавать ссылку на регистрацию типа: https://sitename.com/manager/billmgr?func=register&welcomfunc=domaincontact.choice&welcomparam=countdomain=1 domainname_0=testtest operation=register period_0=1 price=1 pricelist_0=1 registrar=1
domainname_0 - имя домена
period_0 - код периода
pricelist_0 - код тарифного плана
registrar - код регистратора
эта ссылка для ISP Bill managera
Могу купить готовый, если есть!
Пишите свои контакты, кто может сделать.
Есть ещё пару проектов (сайт и калькулятор)
Выбранный исполнитель
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