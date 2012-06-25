Скрип whois

Нужен скрипт whois работающий со всеми популярными зонами в том числе и с РФ и com.ua, kiev.ua и т.д

Должен выдавать информацию о домене: СВОБОДЕН/ЗАНЯТ, если занят - ссылка на подробные данные домена, если свободен должен выдавать ссылку на регистрацию типа: https://sitename.com/manager/billmgr?func=register&welcomfunc=domaincontact.choice&welcomparam=countdomain=1 domainname_0=testtest operation=register period_0=1 price=1 pricelist_0=1 registrar=1

domainname_0 - имя домена

period_0 - код периода

pricelist_0 - код тарифного плана

registrar - код регистратора

эта ссылка для ISP Bill managera

Могу купить готовый, если есть!

Пишите свои контакты, кто может сделать.

Есть ещё пару проектов (сайт и калькулятор)