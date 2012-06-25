Скрип whois

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Нужен скрипт whois работающий со всеми популярными зонами в том числе и с РФ и com.ua, kiev.ua и т.д

Должен выдавать информацию о домене: СВОБОДЕН/ЗАНЯТ, если занят - ссылка на подробные данные домена, если свободен должен выдавать ссылку на регистрацию типа: https://sitename.com/manager/billmgr?func=register&welcomfunc=domaincontact.choice&welcomparam=countdomain=1 domainname_0=testtest operation=register period_0=1 price=1 pricelist_0=1 registrar=1

domainname_0 - имя домена

period_0 - код периода

pricelist_0 - код тарифного плана

registrar - код регистратора

эта ссылка для ISP Bill managera

Могу купить готовый, если есть!

Пишите свои контакты, кто может сделать.

Есть ещё пару проектов (сайт и калькулятор)

13 лет назад
web-optimist
Опти 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Magir
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Парсинг + создание формы и занесение данных в БД

    Итак нужно создать форму как на vprognoze.ru во вкладке добавить прогноз (для просмотра используйте Логин: testrabota Пароль: 111111 мне надо создать форму в которой будут выдаваться данные по ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер twitter по хэштэгу

    Необходим парсер твиттера по хэштегу. Результат проверяем на наличие изображения и копируем его на сервер. Информацию об изображении заносим в БД. После удачного завершения работы, пишем новый парсер. Работы предостаточно.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходима комплексная доработка сайта на Drupal

    $250

    Необходима комплексная доработка сайта на CMS drupal: http://www.free-soft.name/ В доработку будет входить обновление до последней версии, доделывание и создание модулей и прочее. Полное задание в прикрепленном файле с набросками того, ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Java Script подправить код.

    Подправить ошибки Ява Скрипт, в частности надо решить проблему с закрытием ajaxfilemanager окна (не срабатывает код window.close() хотя в демо версии скрипта все срабатывает, прикручивал ajaxfilemanager к tinymce). Бюджет можно не указывать, ...

    Java
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реализация функции плеера в готовой флешке

    Здравствуйте! Есть маленькая флешка, нужно ее доработать - при клике на элемент должна запускаться не только анимация (это уже реализовано), а также должно начинаться воспроизведение мп3 файла, лежащего на стороннем домене. По ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Фильтры товаров Bitrix

    Магазин на Bitrix. Товары магазина имеют дополнительные заполненные поля свойств (с одним свойством, или несколькими свойствами, перечисленными через запятую), необходимо настроить фильтрацию выводимых товаров по данным полям. Фильтры должны выводиться в выпадающих списках. Предлагайте ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад