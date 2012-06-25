Подправить ошибки Ява Скрипт, в частности надо решить проблему с закрытием ajaxfilemanager окна (не срабатывает код window.close() хотя в демо версии скрипта все срабатывает, прикручивал ajaxfilemanager к tinymce). Бюджет можно не указывать, ...
Нужен скрипт доски объявлений
Нужен скрипт доски объявлений как aukro.ua чтобы было как на этой доске объявлений пользователь смог заплатить и получить несколько VIP функций!!!
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