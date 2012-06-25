Нужно разработать скрипт для защиты копирайта шаблона, допустим я исполнитель и я хочу чтобы заказчик не снял без разрешения мой копирайт... Нужно сделать скрипт следующим образом, если допустим заказчик убрал тег копирайта из шаблона, то ...
Фильтры товаров Bitrix
Магазин на Bitrix. Товары магазина имеют дополнительные заполненные поля свойств (с одним свойством, или несколькими свойствами, перечисленными через запятую), необходимо настроить фильтрацию выводимых товаров по данным полям. Фильтры должны выводиться в выпадающих списках.
Предлагайте сроки и стоимость.
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