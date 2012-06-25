Фильтры товаров Bitrix

Нужно разработать скрипт для защиты копирайта шаблона, допустим я исполнитель и я хочу чтобы заказчик не снял без разрешения мой копирайт... Нужно сделать скрипт следующим образом, если допустим заказчик убрал тег копирайта из шаблона, то ...