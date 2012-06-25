Фильтры товаров Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка68 просмотров

Магазин на Bitrix. Товары магазина имеют дополнительные заполненные поля свойств (с одним свойством, или несколькими свойствами, перечисленными через запятую), необходимо настроить фильтрацию выводимых товаров по данным полям. Фильтры должны выводиться в выпадающих списках.

Предлагайте сроки и стоимость.

13 лет назад
mwl
42 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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