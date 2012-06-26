Поставить гостевую на Drupal 6

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок106 просмотров

Поставить гостевую на движ Drupal 6 (нормальную гостевуху с капчей, чтобы спам не пихали).

И на морде сделать ссылку на гостевуху. Всё.

Предлагаю 10-15 баксов, но только тем кто знаком с друпалом.

Drupal
13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель. Всё сделал грамотно и быстро. Советую!
все ок

Заявки фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад