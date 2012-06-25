Видео-чат для сайта знакомств

Существует сайт знакомств, необходимо сделать чат с двумя платными режимами:

1) Текстовый (для сайта и мобильную версию)

2) Видео-чат (мобильная версия не нужна!)

Разработать необходимо с нуля, либо, по возможности, доделать существующий и исправить баги, довести до нормального состояния. Сейчас есть:

Исходники флэшки, исходники серверов (для нового и старого чатов). Так же исходник фронт-енда чата.

Внутренняя валюта существует, необходима поминутная оплата и некоторые дополнительный функционал. Подробности оговариваться будут отдельно с кандидатами на разработку.

Хотелось бы уточнить, что в нынешнем чате видео работает, а основная проблема в том, что текстовый сервер падает в текущей версии. Новая версия текстового чата не доделана.

Прошу отвечать только тем, у кого есть опыт создания подобных приложений. Выставляйте:

1) портфолио

2) укажите подобный опыт

3) приблизительную цену за такой чат

4) сроки

С уважением, Станислав