Предполагается съем большого количества запросов в сутки. Ежедневный порядок съема по одной ПС 50 000- 100 000 слов. ПС: Яндекс + Яндекс (регион) + Гугл + Гугл (регион) На данный ...
Видео-чат для сайта знакомств
Существует сайт знакомств, необходимо сделать чат с двумя платными режимами:
1) Текстовый (для сайта и мобильную версию)
2) Видео-чат (мобильная версия не нужна!)
Разработать необходимо с нуля, либо, по возможности, доделать существующий и исправить баги, довести до нормального состояния. Сейчас есть:
Исходники флэшки, исходники серверов (для нового и старого чатов). Так же исходник фронт-енда чата.
Внутренняя валюта существует, необходима поминутная оплата и некоторые дополнительный функционал. Подробности оговариваться будут отдельно с кандидатами на разработку.
Хотелось бы уточнить, что в нынешнем чате видео работает, а основная проблема в том, что текстовый сервер падает в текущей версии. Новая версия текстового чата не доделана.
Прошу отвечать только тем, у кого есть опыт создания подобных приложений. Выставляйте:
1) портфолио
2) укажите подобный опыт
3) приблизительную цену за такой чат
4) сроки
С уважением, Станислав
Заявки фрилансеров
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