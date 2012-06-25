Создание FullScreen просмотрщика

Суть задачи: требуется сделать легковесное решение на флеш, которое бы давало возможность просматривать картинку в режиме fullscreen при клике по нему в браузере. Приложение должно получать на вход адрес картинки через js и показывать его в полном экране (картинка должна показываться в своём реальном размере (если картинка меньше экрана) и уменьшаться пропорционально размеру экрана (если картинка больше размера экрана).