Починить админку Друпал

Нужно починить или переустановить админку Друпала. В ней не вставляются картинки, ЧПУ и disable rich text.

Нужно при этом, чтобы в итоговом варианте вставлялись все картинки и все виды текста, а также работали все функции редактирования.

Вот примерный перечень, чего не работает в публикаторе:

Comment settings

URL path settings

Node style

Menu settings

Authoring information

Publishing options

disable rich-text

а также images в фотогалерее.

Версия друпала - неизвестна, но 3летней давности.

Бюджет оценивается в 30 долл.