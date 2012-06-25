Доработка сайта на php

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок135 просмотров

Вкратце опишу что нужно сделать. Есть сайт на php. CMS самописная. В какой-то момент перестала работать возможность выложить файл xlsx в каталог, точнее он не отображается должным образом на странице. В файле таблица с описанием товара, ценой и картинкой. Требуется восстановить эту возможность.

PHP
13 лет назад
ev999
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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