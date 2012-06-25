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Доработка сайта на php
Вкратце опишу что нужно сделать. Есть сайт на php. CMS самописная. В какой-то момент перестала работать возможность выложить файл xlsx в каталог, точнее он не отображается должным образом на странице. В файле таблица с описанием товара, ценой и картинкой. Требуется восстановить эту возможность.
Заявки фрилансеров
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