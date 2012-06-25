Требуются услуги JS-кодера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок150 просмотров

Необходимо написать скрипты для формы сортировки товаров.

Схема формы:

1. Раздел №1 (флажок)

- блок со свойствами для раздела 1 (различные поля, списки, чекбоксы)

2. Раздел №2 (флажок)

- блок со свойствами для раздела 2 (различные поля, списки, чекбоксы)

...

n. Раздел №n (флажок)

- блок со свойствами для раздела n (различные поля, списки, чекбоксы)

При загрузке страницы все флажки разделов не заполнены. Блоки со свойствами соответствующих разделов disabled.

Отмечаем флажок раздела №1...№n, соответствующий разделу блок со свойствами становится активным поля, списки ... можно заполнять.

Важно! Нельзя отметить сразу несколько разделов. Если раздел №1 активен и заполнен, то при активации раздела №2, например, раздел №1 становится неактивным, блок с заполненными свойствами раздела №1 очищается и становится disabled.

Верстка наша. Ссылка на сайт предоставляется.

Интересует цена/срок выполнения.

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13 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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