требуется создать сервис по типу http://iii.ru/login минимум - дизайна \ графики без использования flash без вывода в приложения соц. сетей Интересуют лишь пункты из ...
Требуются услуги JS-кодера
Необходимо написать скрипты для формы сортировки товаров.
Схема формы:
1. Раздел №1 (флажок)
- блок со свойствами для раздела 1 (различные поля, списки, чекбоксы)
2. Раздел №2 (флажок)
- блок со свойствами для раздела 2 (различные поля, списки, чекбоксы)
...
n. Раздел №n (флажок)
- блок со свойствами для раздела n (различные поля, списки, чекбоксы)
При загрузке страницы все флажки разделов не заполнены. Блоки со свойствами соответствующих разделов disabled.
Отмечаем флажок раздела №1...№n, соответствующий разделу блок со свойствами становится активным поля, списки ... можно заполнять.
Важно! Нельзя отметить сразу несколько разделов. Если раздел №1 активен и заполнен, то при активации раздела №2, например, раздел №1 становится неактивным, блок с заполненными свойствами раздела №1 очищается и становится disabled.
Верстка наша. Ссылка на сайт предоставляется.
Интересует цена/срок выполнения.
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