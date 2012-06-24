Разработать шаблон для Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт27 заявок196 просмотров

Разработать и заменить существущий шаблон на сайте www.creditmb.ru . Дизайн разработан. Предоставлю файлы PSD и доступ к копии сайта.

Joomla
13 лет назад
vetaconsult
Дмитрий 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров