Нужен скриптик для интернет-магазина, который будет предлагать ссылку на поиск изображения товара, которое отстутсвует, в гугле. Подробности в личке.
Разработать шаблон для Joomla
Разработать и заменить существущий шаблон на сайте www.creditmb.ru . Дизайн разработан. Предоставлю файлы PSD и доступ к копии сайта.
Заявки фрилансеров
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