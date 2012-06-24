Интегрировать процедуру оплаты 2checkout VM

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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интегрировать процедуру оплаты 2checkout VirtueMart 1.1.8 в сайт, то есть процедура оформления прямо на сайте не переходя на сайт 2checkout

13 лет назад
atk12
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров