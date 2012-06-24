Джумла: написать скрипт + верстка

Нужно разработать аналог скрипта + верстка шаблона

Сайт нужен на джумле

http://berdichev.16mb.com/ - адресная программа,

работа скрипта :

- формирование заказов, и отправка их на почту

- из админки подтверждать занятость плоскостей

(при нажатии «подтвердить» выбранные плоскости в определенном периоде должны меняться цветом.

- редактирование плоскостей (добавление \удаление фото, сетки, полной информации)

_ возможность скачивать сетку в ексел файле как на примере за выбранным периодом.

после сверстать макет для сайта(собрать с картинок которые уже есть)

есть пример макета для вертски.

Сделать полноценный рабочий сайт.

по всем вопросам на ICQ 618 319 000