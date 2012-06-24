Джумла: написать скрипт + верстка

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок121 просмотр

Нужно разработать аналог скрипта + верстка шаблона

Сайт нужен на джумле

http://berdichev.16mb.com/ - адресная программа,

работа скрипта :

- формирование заказов, и отправка их на почту

- из админки подтверждать занятость плоскостей

(при нажатии «подтвердить» выбранные плоскости в определенном периоде должны меняться цветом.

- редактирование плоскостей (добавление \удаление фото, сетки, полной информации)

_ возможность скачивать сетку в ексел файле как на примере за выбранным периодом.

после сверстать макет для сайта(собрать с картинок которые уже есть)

есть пример макета для вертски.

Сделать полноценный рабочий сайт.

по всем вопросам на ICQ 618 319 000

Joomla
13 лет назад
Berdichev
Саша 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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