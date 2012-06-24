Прикрутить яваскрипт

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Закрыт1 заявка154 просмотра

Необходимо интегрировать полный аналог вывода div балона фото через скрипт jQuery как на сайте mamba.ru (главная страница, блока - новые лица) для сайта multiton.ru. Сейчас там по другому реализован вывод. Естественно + доработка таблице стилей для этого. Исключение от аналога - выводить необходимо только один левый балон и стиль балона применить существующий на multiton.ru

Подробности при переписке по аське. Оплата после выполнения работы. Работа совместная, доступа к сайту не даю. Сайт работает на smarty. Предоставляю шаблон главной страницы, таб. стилей и код яваскрипт который нужно переделать для моего случая.

JavaScriptjQuery
13 лет назад
multiton-1973
Виталий 
51 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

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