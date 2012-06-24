Поле title для DJ-Catalog2

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Компонент DJ-Catalog2 создает title страниц товаров исходя из названий товаров. Хочу их изменять.

При редактировании товаров (Products) нужно сделать дополнительное поле в раскладке «Мета-данные», после поля «Ключевые слова», где будет заполнятся нужный title.

Компонент вышлю.

Joomla 2.5.4.

Joomla
13 лет назад
noymeet
Влад 
34 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$12
1 день

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Xe-Xe
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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