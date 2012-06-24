Ищу программиста с опытом создания сайтов с системами бронирования отелей (санаториев). Требуется установить сайт на SMC , чтобы можно было самостоятельно добавлять описание отелей (всего 5-6 отелей) , фотографий, и была возможность онлайн-бронирования номеров. Уникальный ...
Поле title для DJ-Catalog2
Компонент DJ-Catalog2 создает title страниц товаров исходя из названий товаров. Хочу их изменять.
При редактировании товаров (Products) нужно сделать дополнительное поле в раскладке «Мета-данные», после поля «Ключевые слова», где будет заполнятся нужный title.
Компонент вышлю.
Joomla 2.5.4.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть магазин на базе движка CS Cart Необходимо все цены на все товары (около 26 тысяч) умножить на 8,1 Для чего это нужно: Сейчас валюта по-умолчанию ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно написать серверный скрипт, который позволит выдавать скриншот веб-страницы по URL.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Приветствую. Есть сайт с лицензионной DLE 9,6. Нужно сделать для одной категории голосование в краткой новости. http://www.avtostuk.ru/konkurs/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5
Было такое задание http://www.weblancer.net/projects/347499.html, исполнитель работу сделал, однако спустя 2 месяца скрипт работать перестал. Исполнитель потребовал за переделку такую же сумму, как за первоначальную работу, что, считаю, дорого. На всякий случай, вот задание: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходима переделка шаблонов на WordPress. Порядка 3-4 шаблонов.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Турнирная/ Микс (gather) система под игру CS Source Более подробно о системе Сам веб-интерфейс – domen/mix/ Веб интерфейс представляет собой уникальную систему для проведений командных игр между геймерами ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо перенести небольшой форум (всего 50 пользователей и столько же тем) с punbb на vBulletin, с сохранением всех сообщения, юзеров, переписок и т.д. Ищем человека, имеющего большой опыт работы с vBulletin, так ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать турнирную/микс (gather) систему для игры CS Source. Сайт с регистрацией пользователей + добавление и подтвержение игрового аккаунта + внутренний кошелек пользователя. Разделение пользователей на 7 категорий (сюда не входят админы и модераторы), создание ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
нужен программист для доработки готовой системы на Zoho Creator creator.zoho.com работы примерно на 2 недели, после этого будут работы по ее репликации. основное - занести в систему готовые скрипты (код есть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад