Нужно сделать турнирную/микс (gather) систему для игры CS Source. Сайт с регистрацией пользователей + добавление и подтвержение игрового аккаунта + внутренний кошелек пользователя. Разделение пользователей на 7 категорий (сюда не входят админы и модераторы), создание ...
Перенести форум с punbb на vBulletin
Необходимо перенести небольшой форум (всего 50 пользователей и столько же тем) с punbb на vBulletin, с сохранением всех сообщения, юзеров, переписок и т.д.
Ищем человека, имеющего большой опыт работы с vBulletin, так как планируем дальнейшее сотрудничество (установку, настройку модулей и т.д.)
Предлагайте ваши цены и сроки. Ссылка на портфолио обязательна.
Заявки фрилансеров
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