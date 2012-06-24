Перенести форум с punbb на vBulletin

Необходимо перенести небольшой форум (всего 50 пользователей и столько же тем) с punbb на vBulletin, с сохранением всех сообщения, юзеров, переписок и т.д.

Ищем человека, имеющего большой опыт работы с vBulletin, так как планируем дальнейшее сотрудничество (установку, настройку модулей и т.д.)

Предлагайте ваши цены и сроки. Ссылка на портфолио обязательна.