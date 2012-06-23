Требуется: - программирование небольшой динамической формы, меняющейся в зависимости от введенной в нее информации (количества букв, проставленных галок т.п.). Без взаимодействия с БД. - создание динамического блока, всплывающего при ...
Создание ПП (вап-веб)
Здравствуйте.
Успешная инвестиционная компания ищет программиста для создания и дальнейшего технического обслуживания партнерской программы для конвертации мобильного трафика, по типу wapsyst(точка)biz, zipwap(точка)ru, wapostap(точка)ru и т.п.
Более подробное ТЗ только при личной переписке.
Важно! Требуется специалист знающий и разбирающийся, имеющий опыт работы в данной области (электронная коммерция, партнерки для монетизации трафика с помощью смс лендингов), а также с высоконагруженными, многосерверными системами. (!)
Исполнитель должен обладать глубокими знаниями PHP + MySQL, а также HTML, CSS, JavaScript, Ajax. Обязательны знания аспектов Интернет безопасности (атака баз MySQL, сценарии взлома, атака нулевым символом, XSS, и.т.д.)
Бюджет на создание ПП - 200000руб., гарантированная зар.плата за обслуживание в дальнейшем - от 80000руб. в месяц (необходимо постоянно быть на связи и быть готовым решить возникающие проблемы и вносить программные доработки, если это потребуется, в любой день недели). То есть, мы предлагаем долгосрочную работу, со стабильным хорошим заработком (работа в выходные дни и в нерабочее время оплачиватся дополнительно, мы готовы щедро награждать за хорошее отношение, скорость и качественную работу). Можем заключить трудовой договор по подряду, или оформить на работу в соответствии с ТК РФ, по желанию исполнителя.
Внимание! Эта работа предполагает полную занятость. Вы должны будете отказаться от выполнения прочих проектов во время работы.
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