Программирование и небольшая доверстка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок143 просмотра

Требуется:

- программирование небольшой динамической формы, меняющейся в зависимости от введенной в нее информации (количества букв, проставленных галок т.п.). Без взаимодействия с БД.

- создание динамического блока, всплывающего при наведении на объект.

- кроссбраузерная верстка небольшого объекта.

Почти вся верстка присутствует, требуется только программирование и небольшая доверстка.

Требования:

- кроссбраузерная верстка

- использование JavaScript, Ajax, Jquery

- пунктуальность

- ответственность

Бюджет: 5000 руб.

Способ оплаты: Webmoney

При успешном выполнении работ - долгосрочное сотрудничество.

Наличие примеров работ будет учитываться при принятии решения.

AJAXJavaScriptjQuery
13 лет назад
Nadin1984
55 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров