нужна функция в которую вставляеш ссылку на приложение а она качает apk
Подключить Pickpoint к движку на Ruby
Требуется добавить способ доставки "постамат Pickpoint" в интернет-магазин на движке Spree (Synergycommerce).
Краткая инструкция в приложении.
Называйте сроки и цены. Предпочтение будет отдаваться фрилансерам с опытом работы на данном движке.
Заявки фрилансеров
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