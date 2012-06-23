Подключить Pickpoint к движку на Ruby

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется добавить способ доставки "постамат Pickpoint" в интернет-магазин на движке Spree (Synergycommerce).

Краткая инструкция в приложении.

Называйте сроки и цены. Предпочтение будет отдаваться фрилансерам с опытом работы на данном движке.

Ruby
13 лет назад
JD57
34 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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