Есть сайт (написан на PHP + MySQL), на котором сейчас сыплется спам через форму предложения новостей. В форме добавления комментариев есть капча, которая показывается тем, кто пытается постить ссылки. И эта защита работает. ...
Перенос функций из Xfilesharing версии 2.0 в 1.9
Движок на Perl. Опыт работы с данным движком приветствуется.
Необходимо перенести поддержку платежного агрегатора OKpay из версии 2.0 в 1.9 (действующий сайт). Желательно не нарушая работоспособность сервиса. По сути, никакого программирования не требуется все уже реализовано. Нужен лишь грамотный перенос.
Приложены обе версии скриптов для ознакомления.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $40
Нужно выполнить две простых задачи на JS. 1) Нужно нажать на кнопку на сайте. 2) Отмотать таймер на JS. Полное ТЗ во вложении. Указывайте цену и срок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Настроить XML сайт под браузеры Mozilla и Explorer http://demo.fitfunclub.ru/ Бюджет небольшой,т.к. сайт для родственников) Все исходники исполнителю. Обсуждение проекта предпочтительнее скайп ejienka три ася 55девять 498 два ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сделать красивую галерею фотографий для каждого раздела отдельную.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо написать на php скрипт для сокращения ссылок через сервис bitly.com. Скрипт должен эмулировать сабмит формы на странице https://bitly.com/ и получения сокращенной ссылки. Сложность задачи в том что один из параметров формы получается ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день, меня интересует видео катало на WordPress, по типу animecrazy.net (дизайн уже есть) так-же мне нужен плагин, который объеденит в себе 5 парсеров (четыре уже готовы) Хостится ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10000
Интересует создание и поддержка Биржи для социальных сетей: VK, Twitter, FB, ЖЖ Проект не на день, поэтому к выбранному исполнителю будет предъявлен ряд требований и предложений. Кратко требования: Устойчивый к ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист по Drupal, реализовать такой функционал, пример сайта www____della____kz правой боковой колонки не будет, этих функций. стоимость и сроки на разработку сайта высылайте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $40
Ребят, мне нужно настроить казино. нужно добавить платёжные системы, изменить дизайн, поставить защиту и там уже посмотреть ещё какие-нибудь недочёты и исправить. в архиве есть все имеющие дополнения которые нужно правильно установить.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу человека для реализации несложного сайта визтки, но с некоторым нестандартным функционалом. CMS не принцыпиальна, можно использовать практически любую. Нужен порядочный и ответственный исполнитель Оплата договорная. Сроки 7-10 дней. ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт13 лет назад