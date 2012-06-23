Перенос функций из Xfilesharing версии 2.0 в 1.9

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Движок на Perl. Опыт работы с данным движком приветствуется.

Необходимо перенести поддержку платежного агрегатора OKpay из версии 2.0 в 1.9 (действующий сайт). Желательно не нарушая работоспособность сервиса. По сути, никакого программирования не требуется все уже реализовано. Нужен лишь грамотный перенос.

Приложены обе версии скриптов для ознакомления.

13 лет назад
elixio
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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