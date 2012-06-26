Поставить капчу на форму предложения новостей

Есть сайт (написан на PHP + MySQL), на котором сейчас сыплется спам через форму предложения новостей.

В форме добавления комментариев есть капча, которая показывается тем, кто пытается постить ссылки. И эта защита работает.

Нужно:

Поставить такую же капчу на форму предложения новостей, которая показывается зарегистрированным пользователям, у которых только базовые права, а не права редакторов, и другие расширенные права.