Написать парсер/бот для лотов с offgamers.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки251 просмотр

Требуется написать парсер/бот лотов на продажу на сайте http://www.offgamers.com/buyback.php. Под конкретные разделы. При наличии активного лота нужно кликать на ссылку sale. На следующей странице заполнять 2 поля: сумму (получается из максимальной в лоте, значение доступно) и капчу вида 1+1=2 (мат. выражение из двух чисел + * – /) . Дальше субмитить форму. После этого отправляется сообщение на почту с оповещением.

Можно обсудить предложения с меньшим функционалом.

13 лет назад
axelle
Мария 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$500
5 дней
Серьёзный исполнитель. Задача была довольно сложная, решали долго, но добились успеха. Не ленится рассказать подробно над чем работает зачем и почему. Предлагает свои варианты решения конкретных проблем. Рекомендую.
Спасибо за интересный проект! Приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад