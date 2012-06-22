Оптимизация скрипта/БД (Php/MySql)

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Закрыт8 заявок148 просмотров

Оптимизация скрипта (Php) с тем, чтобы уменшить нагрузку на БД (MySql)

MySQLPHP
13 лет назад
Orpheus11
Арт 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад