Разработка сайта по готовому дизайну

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок243 просмотра

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходима программная часть сайт, админка предпочтительней всего modx.

рассмотрю так же ваши предложения.

Сайт кадрового агентства, основное в сайте это бэк офис.

Подробности в тз.

Разработка на хостинге заказчика.

Первым этапом необходимо сверстать и вывесить три страницы:

1. Главная

2. О компании

3. Контакты

Эта часть срочная.

Варианты оплаты либо СБР

Либо 30/40/30 банковский перевод (т.е. через банк и увы никак иначе.)

Просьба так же обратить внимание на то что цена у проекта фиксированная.

Бюджет проекта 20 000руб.

MODX
13 лет назад
miaFF
37 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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