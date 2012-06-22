Рассылки для интернет-магазина на Оscommerce

Рассылки и уведомления магазина (oscommerce).

Необходимо сделать следующее:

1. Рассылка "Новинки выбранной категории магазина". (Пользователь сам выбирает раздел или подраздел магазина, с которого бы он хотел получать данные о новинках с добавлением примечания).

2. Рассылка "Новости производителей" (новости берутся из бд другого сайта, на котором они отображаются).

3. Рассылка общего прайса (xls файл).

4. Рассылка прайса для выбранной пользователем категории (xls файл - необходимо генерировать из базы).

5. Поздравление с праздниками (есть таблица).

6. Уведомление об изменение цены для товара (частично реализовано, но не работает - поправить).

7. Уведомление об изменение статуса товара.

8. Уведомление об удалении товара из корзины, так как товар поменял цену.

9. Уведомление об удалении товара из корзины, так как товар поменял статус.

10. Уведомление об удалении товара из корзины, так как товар поменял кол-во = 0

Указываете ваш опыт с osCommerce, плз.