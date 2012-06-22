Рассылки для интернет-магазина на Оscommerce

$250
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Закрыт4 заявки159 просмотров

Рассылки и уведомления магазина (oscommerce).

Необходимо сделать следующее:

1. Рассылка "Новинки выбранной категории магазина". (Пользователь сам выбирает раздел или подраздел магазина, с которого бы он хотел получать данные о новинках с добавлением примечания).

2. Рассылка "Новости производителей" (новости берутся из бд другого сайта, на котором они отображаются).

3. Рассылка общего прайса (xls файл).

4. Рассылка прайса для выбранной пользователем категории (xls файл - необходимо генерировать из базы).

5. Поздравление с праздниками (есть таблица).

6. Уведомление об изменение цены для товара (частично реализовано, но не работает - поправить).

7. Уведомление об изменение статуса товара.

8. Уведомление об удалении товара из корзины, так как товар поменял цену.

9. Уведомление об удалении товара из корзины, так как товар поменял статус.

10. Уведомление об удалении товара из корзины, так как товар поменял кол-во = 0

Указываете ваш опыт с osCommerce, плз.

13 лет назад
andrewm
Андрей 
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slan988
Руслан 
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Onik
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slan988
Руслан 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
Onik
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад